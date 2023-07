Reportan gran demanda de dinero en efectivo como medio de pago

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- La semana que recién terminó reportó una gran demanda de dinero en efectivo por parte del público como medio de pago.

El Banco de México (Banxico) reportó que al cierre de la semana del 14 de julio, la circulación de billetes y monedas tuvo un aumento de 18 mil 522 millones de pesos.

Con ello sumó tres semanas consecutivas de incrementos y el mayor aumento en lo que va de julio. En México, las vacaciones de verano inician este año el 19 de julio y concluirán el 28 de agosto, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

----¿Cómo influye la inflación en el saldo de billetes y monedas que circulan en el país?

El incremento de la demanda de dinero en efectivo se dio en la semana que terminó en viernes de quincena y previo a las vacaciones de verano en un entorno en que la inflación no está influyendo en la llamada base monetaria, pues este factor ya no es mencionado por Banxico en su reporte del saldo de billetes y monedas en circulación.

Hace un año la inflación estaba en 8.16% y hoy en 5.06%. No obstante, se encuentra todavía por arriba de la meta del 3% con un rango de variabilidad de un punto más/menos.

De tal manera que el saldo total de la llamada base monetaria se situó en 2 billones 715 mil 315 millones de pesos, lo que implicó una variación anual de 9.3%.

En tanto que comparada con la misma fecha del año anterior, la circulación de billetes y monedas, significó una variación positiva de 230 mil 321 millones de pesos.