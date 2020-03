Repunta inflación a 3.7% en febrero

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.42% en febrero respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3.7%, la tasa anual más alta desde julio de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre los bienes y servicios cuyos precios al alza tuvieron mayor incidencia en la inflación durante el segundo mes del año, se encuentran: jitomate con un incremento mensual de 9.15%; tomate verde, 40.29%; huevo, 6.34%; vivienda propia, 0.25%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.53%; plátanos, 9.39%; Universidad, 0.97%; cigarrillos, 1.53%; refrescos envasados, 0.53%; y frijol, 2.11%.

Por el contrario, los genéricos cuya baja de precios más contribuyó a contener la inflación, fueron: cebolla, con una baja mensual de 10.86%; gas doméstico LP, -1.27%; gasolina de bajo octanaje y alto octanaje, -0.41% y -1.22% respectivamente; transporte aéreo, -4.54%; chile poblano, -13.72%; nopales, -7.16%; carne de cerdo, -1%; y pollo, -0.44%.

Entre los estados con mayor inflación mensual en febrero, se encuentran: Tlaxcala con una alza de 0.97%; Hidalgo, 0.74%; Puebla, 0.69%; Querétaro, 0.68%; y Ciudad de México, 0.63%. Por su parte, las entidades con menor incremento en su nivel general de precios, fueron: Chiapas con una tasa mensual de -0.24%; Quintana Roo, 0.06%; Baja California Sur, 0.07%; Sonora, 0.1%; y Campeche 0.17%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un alza mensual de 0.36% y anual de 3.66% durante febrero pasado; por su parte, el índice de precios no subyacente registró un aumento mensual de 0.57% y anual de 3.81%.

La variación mensual del índice de precios subyacente resultó de crecimientos en los precios de las mercancías de 0.39% y en los servicios de 0.33%.

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.74%, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.29% mensual.