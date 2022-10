Repunta precio de las tortillas

A-AA+

Considerado el alimento principal de los mexicanos, las tortillas de maíz reportaron la mayor alza de precio de los últimos cinco meses y medio.

La Profeco calcula que el consumo de tortillas por habitante en México ronda los 75 kilogramos (kg) al año, pues se ingieren de siete a 10 tortillas diarias, es decir, más de siete veces que en Estados Unidos, donde la cifra llega a 10 kg anuales.

El Inegi dio a conocer que el precio de las tortillas de maíz repuntó 16.5% durante la primera mitad de octubre y se trata de la mayor carestía desde la segunda quincena de abril pasado.

Con cerca de 100 mil tortillerías en el país, el alimento ha subido más del doble que la inflación general, cuya tasa fue de 8.5%.

"Para nosotros, si estamos bien en la economía se tiene que reflejar en el precio de la tortilla y en el salario mínimo", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de julio del año pasado.

Sin embargo, no ha logrado "darle vuelta a la tortilla" y las elaboradas con maíz acumulan 17 meses subiendo más de 10%.

A partir de 2020 comenzó la escalada de las tortillas por afectaciones climáticas, cotizaciones internacionales y fertilizantes más costosos.

Las tortillas de maíz más caras se pueden encontrar en Hermosillo, Sonora, donde alcanzaron un máximo de 31 pesos por kilo del 18 al 24 de octubre, según la Profeco.

En 2021, México sufrió una de sus peores sequías en décadas y la Conagua estimó que el estrés hídrico aumentó en 30 de las 31 entidades federativas. Esto impactó a los productores de maíz, pues dependen en gran medida del uso de agua y son susceptibles a factores climáticos que afectan la cosecha, explicó Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Las tortillas de harina de trigo se unieron a la escalada de precios y suman 12 meses con alzas de doble dígito, pues se encarecieron 23.4% en la primera quincena de octubre, reporta el Inegi.

Las alzas se relacionan con el costo de los granos en los mercados internacionales ante el conflicto en Europa, pues Ucrania es el cuarto país que vende más maíz y Rusia, el quinto, informó Juan Carlos Anaya, director de GCMA.

Ucrania también es el cuarto exportador de trigo y Rusia el líder mundial.

"Problemas de abasto de maíz no habrá, el problema será el precio. Afortunadamente hay maíz en Estados Unidos que podemos traer, pero a un mayor costo", señaló Anaya.

Destacó la constante carestía de fertilizantes que también se refleja en los precios. En particular, la urea es el principal producto que México compra de Rusia.