Repunta rotación laboral en México

El compromiso de trabajadores con las empresas se ha erosionado por problemas de un adecuado liderazgo y la falta de reconocimientos, revela el estudio "El gran desgaste: renuncia en México".

Tres de cada cuatro colaboradores señalan que están satisfechos con su trabajo, pero 40% reconoce que puede dejar la organización en los próximos seis meses y otro 23% señala que tendría la intención de abandonarla luego de seis a 12 meses, de acuerdo con el estudio elaborado por empresas especializadas en recursos humanos como OCC Mundial, Grupo Azimuth y GDV Group.

"La rotación ha aumentado, 67% de las empresas nos dicen que repuntaron las renuncias y hay 15% más dimisiones que antes de la pandemia. No son cifras tan altas como en otros países donde las empresas están perdiendo su talento, pero sí está erosionado ese compromiso, esa lealtad", explicó Juan Alanís, director general de Grupo Azimuth.

El estudio fue realizado en agosto pasado a escala nacional a mil 303 empleados y buscadores de empleo, así como a 158 empresas, para conocer los niveles actuales de satisfacción e insatisfacción en las organizaciones.

Los principales impulsores de la satisfacción de los empleados están relacionados a su trascendencia en la compañía.

En particular, 8.2% indicó que la empresa está alineada con sus objetivos de vida, 7.6% que les permite trascender, 6.8% que se preocupa por sus empleados y 5.9% tienen orgullo de trabajar ahí.

La insatisfacción, muestra el estudio, deriva en renuncia, pero la satisfacción no es garantía de retención, pues 32% de los colaboradores satisfechos están dispuestos a renunciar.

Al cuestionarlos sobre los impulsores que los motivarían a permanecer en su organización por un periodo más largo de tiempo, destacan los cursos y capacitaciones, 49%; buen clima laboral, 48%; incremento de sueldo, 46%; bonos e incentivos, 38%; planes de carrera, 36%; y seguro médico, 31%.

En un análisis del nivel de renuncias por tipo de empresa, las de servicios financieros, empresas de reclutamiento y de salud y belleza fueron las más afectadas por esta problemática. En cuanto al tamaño, las empresas grandes destacan por ser las más afectadas, seguidas por las medianas.

Asimismo, dieron a conocer que los empleados más susceptibles de renunciar, según su perfil, son los de las áreas operativas, con puestos auxiliares, que tienen familia que cuidar, con bajos sueldos, y que son jóvenes de entre 18 y 30 años.

Los reclutadores encuestados opinaron que las mayores causas de renuncia son: mal liderazgo, 67%; falta de reconocimiento, 65%; bajos sueldos, 61%; pocas oportunidades de crecimiento, 59%; falta de comunicación, 58%; y exceso de trabajo, 53%.

"Por otra parte, únicamente la mitad de las empresas que entrevistamos tienen planes de retención diseñados y de esas la mitad ha sido efectiva, entonces únicamente 25% de las empresas tiene planes de retención que sean realmente efectivos", advirtió Juan Alanís.