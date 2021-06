Repuntan reclamaciones por posible fraude cibernético: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que, entre enero y mayo de 2021, se recibieron 8 mil 102 reclamaciones por posibles fraudes cibernéticos, un alza de 89% respecto al mismo periodo de 2020, en medio de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el presidente del organismo, Óscar Rosado, engaños a clientes de los bancos, a través de llamadas telefónicas o mensajes han visto un fuerte incremento en meses recientes.

"Los fraudes vía llamadas a números telefónicos, con mensajes a teléfonos o bien con correos electrónicos, sí han tenido un crecimiento. El fraude tradicional y el fraude electrónico, si los juntamos, tienen una línea descendente de 2019 a 2021. Pero si nada más dejamos solito el posible fraude electrónico, al contrario su línea es ascendente, producto de todas estas llamadas y mensajes telefónicos", detalló.

De acuerdo con la Condusef, en el caso de transferencias electrónicas no reconocidas se presentaron un total de 5 mil 769 reclamaciones, lo que representó un incremento de 96%, comparado con el mismo periodo del año previo.

En el caso de de consumos vía internet no reconocidos, se realizaron mil 905 reclamaciones, esto es, un aumento de 137% si se compara con las 801 quejas que el organismo recibió entre enero y mayo de 2020.

La Condusef agregó que entre los fraudes tradicionales y los fraudes cibernéticos, los usuarios de la banca en México presentaron un total de 25 mil 878 reclamaciones, esto es, un alza de 22% con respecto a las 21 mil 176 reportadas entre enero y mayo de 2020.

El presidente de la Condusef hizo un llamado a no atender llamadas o mensajes en donde se piden datos confidenciales sobre tarjetas y cuentas bancarias y, en caso de duda, llamar directamente al banco y aclarar el tema, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraude.

"Llegan a poner los números de tu tarjeta, pero no los finales, ya que esos son de muy difícil obtención aún en las actividades delictivas. Ponen los primeros cuatro que esos sí los vas dejando en varias transacciones. Con base en esa información caes en la trampa. Es insistir en no contestar llamadas", añadió.