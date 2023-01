Resolución sobre reglas de origen automotriz protege competitividad: IMCO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó que el fallo a favor de México y Canadá sobre las reglas de origen del sector automotriz protege la competitividad de la región y evita generar costos excesivos a los productores automotrices.

Afirmó que con la resolución los costos para que los productores automotrices cumplan con los requisitos de origen serán menores que los que la interpretación estadounidense implica, con lo cual la competitividad del sector y la región se eleva.

En un comunicado recordó que la víspera, la Secretaría de Economía anunció la resolución del Panel solicitado el 6 de enero de 2022 por el gobierno mexicano bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a fin de llegar a un consenso sobre la diferencia en interpretaciones respecto a las reglas de origen del sector automotriz, la cual fue a favor de México y Canadá.

El IMCO mencionó que con ello se resuelve mantener las flexibilidades para conferir origen a los autos o camiones ligeros fabricados en América del Norte.

---Motivo del conflicto

El conflicto surgió específicamente por la diferencia de interpretaciones entre los países miembros del T-MEC respecto a la determinación del Valor de Contenido Regional (VCR) para que los vehículos y camiones ligeros puedan ser considerados como originarios de la región y, por ende, acceder a un trato libre de aranceles. Bajo el tratado, uno de los requisitos para considerar un bien originario es tener un VCR de 75% a partir del año 4 de la vigencia del tratado (1 de julio de 2023).

Además, las siete autopartes esenciales (motores, transmisiones, carrocería, chasís, sistema de suspensión, baterías eléctricas y ejes) también deben cumplir, cada una, con un mínimo de 75% de VCR para ser consideradas originarias. Adicionalmente, hay requerimientos sobre el Valor de Contenido Laboral (VCL) – que implican que un mínimo de 40% del valor de auto debe producirse en fábricas que pagan un salario mayor a $16 dólares por hora –. Aunado a ello existen requisitos respecto al acero y aluminio regional, que establecen que al menos 70% del material usado en un producto automotriz debe ser originario de América del Norte.

México y Canadá argumentaron que lo negociado en el T-MEC señala que, una vez que una autoparte esencial es considerada originaria (al cumplir con un mínimo de 75% de VCR), su valor regional al incorporarse a la suma total del VCR del vehículo debe ser de 100%, al ya haber cumplido con lo requisitos para calificar como parte originaria (concepto de roll-up).

En contraste, la interpretación de Estados Unidos es más estricta: aun cuando una autoparte esencial haya cumplido con las características necesarias para calificar como parte originaria, su valor regional al incorporarse al VCR total del vehículo no debe ser 100%, sino el porcentaje de valor regional que le permitió cumplir con los requisitos de parte originaria (el cual puede rondar entre 75% y 100%).

---Rechazan interpretación de Estados Unidos

La interpretación de Estados Unidos, que fue rechazada por el panel, es más exigente e implica mayores costos para los productores automotrices de Norteamérica, ya que obliga a reducir su dependencia en insumos no originarios de la región para poder cumplir con mayores proporciones de VCR.

En el contexto de la recuperación, el sector exportador de México ha demostrado ser uno de los principales motores económicos. Las actividades relacionadas con la economía global y las cadenas productivas integradas de las que México forma parte superan ya su nivel previo a la pandemia. En el tercer trimestre del 2022, la industria manufacturera mostró un nivel 6.9% mayor al registrado en el primer trimestre de 2020 y representó 16.9% del PIB trimestral. En particular, la industria automotriz aportó 1.8 de cada 10 pesos generados por la producción manufacturera durante el periodo.

Esta resolución da cierre al tercer caso de aplicación del mecanismo de resolución de controversias Estado-Estado bajo el T-MEC, y el primero en el que México estuvo involucrado. Dicho mecanismo permite a un participante del tratado presentar una reclamación contra otro cuando considere que hay un incumplimiento a los compromisos pactados, y establece el derecho a solicitar un panel, compuesto por cinco miembros, para analizar y resolver la controversia.

La controversia se resolvió en 509 días que iniciaron entre la solicitud de consultas el 20 de agosto de 2021 y la publicación del informe final el 11 de enero de 2023.

---Acuerdo para el crecimiento, la innovación y el incremento de la competitividad

El acuerdo alcanzado respecto a la implementación de las Reglas de Origen en el sector automotriz es fundamental para garantizar que los sectores productores de la región aprovechen las oportunidades que el T-MEC proporciona para el crecimiento, la innovación y el incremento de la competitividad.

Además, refleja la utilidad de los mecanismos de solución de controversias incluidos en el T-MEC, cuya finalidad es garantizar la eficiencia de la relación entre los países miembros y reducir los obstáculos para su intercambio comercial. Acatar la decisión final sobre la interpretación lo más pronto posible permitirá mantener y aumentar la integración de la industria automotriz en México, Estados Unidos y Canadá, y evitará generar costos adicionales y excesivos a los productores automotrices de la región.