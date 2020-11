Restonic, la marca de colchones preferida de los consumidores en México

(Contenido patrocinado)

En México contamos con muchas marcas de colchones para el descanso, entre ellas tenemos; Restonic, Spring Air, América, Lunela, etc. Todas estas son marcas de colchones recomendadas, sin embargo, quien ocupa el Top 1 son los colchones Restonic, al parecer son los que más prefiere la gente comprar hoy en día.

No es para más que Restonic sea una de las marcas preferidas en México y en otros países del mundo, pues tiene ya más de 70 años operando en todo el mundo, llegando a todas las familias de México y de algunos otros países, dándole descanso a la gente con sus cómodos y confortables colchones.

¿Por qué debería de comprar un colchón Restonic?Las razones son abundantes, pero te contaremos un poco acerca de porque creemos que es una de las mejores elecciones el elegir y comprar un colchón Restonic, pues porque por un lado como ya mencionamos, tiene una larga trayectoria de mas de 70 años fabricando colchones, por otro lado, múltiples veces ha sido premiada en Estados Unidos por los expertos que conforman la Consumers Choice, emitiendo un reconocimiento llamado Women´s Choise, que si no lo conoces, solo mencionar que no se lo dan a cualquiera, has algo de elite.

Por otro lado, los colchones Restonic además de tener muchos modelos, también decir que es una marca que siempre esta a la vanguardia e innovando, con lo cual, siempre te encontraras con tecnología de vanguardia implementada en todos sus colchones, viendo siempre por el descanso placido de la espalda de los consumidores.

¿Cómo elegir un colchón Restonic para descansar mi espalda?El descanso de la espalda es el factor número uno entre los consumidores de colchones en México, pues quien no va a querer, después de una jornada ardua y pesada de trabajo, querer darle un descanso a la espalda, por eso mismo es que debemos elegir un colchón Restonic en base a la necesidad que tengamos, por ejemplo si tenemos algún padecimiento, si requerimos que sea suave, semi suave, rígido, o si preferimos que sea un colchón Restonic para una o dos personas, etc.

Son muchos los factores a considerar para realizar una buena elección, sin embargo, te lo simplificaremos, porque puedes guiarte por esta comparativa para elegir un colchón Restonic y así poder elegir el mas apropiado para tu espalda.

¿Un colchón barato o un colchón Restonic?Muchas veces los consumidores han decido gastar su dinero en comprar un colchón económico en vez de optar por un colchón Restonic que tiene un precio relativamente superior.

Una decisión que tarde que temprano se suelen lamentar y esto pasa por unas sencillas razones.

En el marcado como ya vimos, suelen haber muchas marcas, algunas de ellas muy buenas, hay que reconocerlas, pero otras de muy dudosa calidad, pues hay colchones de otras marcas con precios incluso de $1500 o $2000 pesos que aparentan darte un buen descanso y un precio imbatible.

Sin embargo, que pasa con esto, pues que al cabo de unos 2 o 3 meses, te empiezan a molestar los resortes, se empiezan a sumir y hay que estarles dando la vuelta o simplemente se rompen y aquí es donde todo comienza porque, en ocasiones no te dan garantía y cuando lo hacen, te dan otro de la misma o peor calidad, con lo que terminan cansando al consumidor y ya mejor se olvidan de la garantía.

Ahora bien y por otro lado, de comprar un colchón Restonic de buena calidad y de un precio medio de alrededor de unos $4000 pesos, puedes tener la certeza de que muy probablemente vas a obtener un colchón duradero que no tendrás que cambiar hasta varios años después, si, puede ser un gasto mayor que el de otras marcas, pero que sencillamente lo vale con diferencia, por eso es bien sabido que lo barato sale caro, por tanto, la recomendación es en hacer un esfuerzo por comprar un colchón Restonic.

La primer garantía que ya de por si se sobre entiende es la calidad y renombre, pero esto no acaba aquí, ya que tu colchón Restonic además tiene una garantía de 1 año por defectos de fabricación, algo que otras marcas de colchones también suelen ofrecer, pero en cuanto a Restonic se refiere, además de ello, cuenta con una garantía extendida de 4 años más, si, tal como lo estas leyendo, 4 años más de garantía en los cuales vas pagando un porcentaje y la otra parte la cubre la marca.

Esta es otra razón por la que el consumidor mexicano prefiere comprar colchones de la marca Restonic.

En conclusión, puedes darte la oportunidad de probar los colchones Restonic cuando pienses comprar o cambiar tu viejo colchón y veras que no te arrepentirás.