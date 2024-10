Retrocede confianza empresarial al tercer trimestre

La percepción de los empresarios sobre la situación económica de su actividad y del país retrocedió entre los diferentes sectores encuestados durante septiembre, en particular por lo que se refiere a si este es el momento adecuado para invertir, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La confianza empresarial del sector manufacturero registró una disminución de 1.1 unidades en el noveno mes del año. Los cinco componentes que integran el indicador retrocedieron durante el mes pasado, destacando el relacionado con si es el momento adecuado para invertir con una disminución de 3 puntos.

El indicador de confianza empresarial de la construcción reportó un retroceso mensual de 3.2 puntos el mes pasado, debido a que sus cinco componentes presentaron retrocesos, en particular el relacionado con la expectativa de inversión, con una caída de 10.2 unidades.

En el caso del sector comercio, la confianza empresarial registró una baja de 1.2 puntos el mes pasado ligando cinco periodos a la baja. De sus cinco componentes que reportaron una disminución, sobresale el relacionado con la inversión con una contracción de 3.9 unidades.

El sector de los servicios no financieros observó una baja mensual de 2.1 puntos. Los cinco componentes que lo integran observaron una contracción durante septiembre. La mayor contracción fue el relacionado con si es el momento adecuado para invertir con una disminución de 2.1 unidades.

En términos generales y con base en cifras originales, el indicador global de la opinión empresarial reportó una disminución anual de 5.5 unidades para ubicarse en los 50.9 puntos el mes pasado.