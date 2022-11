Revela Profeco las tiendas más incumplidas en el El Buen Fin

A-AA+

En los tres primeros días de El Buen Fin se observó a empresas que no participan en este programa y aun así registran los mayores incumplimientos de ofertas, así como otras tiendas que tienen pocas reclamaciones y 100% de conciliaciones, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Desde el viernes 18 hasta las 19:00 horas del domingo 20 de noviembre, la Profeco registró 330 quejas, sobre todo por cancelación de compra e incumplimientos de ofertas o promociones, de las cuales quedan 132 pendientes de conciliar.

La Profeco dio a conocer que Grupo Walmart concentra el 37% de las 330 reclamaciones; en segundo lugar está Hewlett Packard México con 26%, Soriana 2% y Coppel 1%.

En un corte revelado este lunes el procurador Ricardo Sheffield, se informa que Walmart "incumple ofertas, cancela por falta de inventario y no compensa conforme a la ley"; sin embargo, esta tienda de autoservicio no participa en El Buen Fin, sino que lanzó una promoción similar que se llama El Fin Irresistible.

Hewlett Packard obtuvo una gran cantidad de reclamos por "publicidad engañosa para venta en línea", ya que vendió en su tienda en línea una computadora de escritorio en mil 69 pesos en lugar de 12 mil 500 pesos.

Mientras que las tiendas de autoservicio y departamentales con "pocas reclamaciones y 100% de conciliación" son Chedraui, Sears y Costco.

De acuerdo con la Profeco, los productos con más reclamaciones son las computadoras y laptops, ropa y zapatos, juguetes, así como alimentos y bebidas.