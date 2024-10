Revisión del T-MEC con Estados Unidos será difícil: Esteban Moctezuma

El diálogo para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se espera sea "difícil", por lo que será conveniente resaltar que dicho acuerdo comercial mejoró la calidad de vida de los habitantes de los países socios porque conjuntamente producen productos, dijo el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

Este diálogo para evaluar el T-MEC no será renegociación "porque está especificado claramente que es revisión, hay que verlo con visión positiva porque lo que ha sucedido en estos años con el tratado es que ha dado enorme prosperidad...y hay que insistir que quien más se beneficia es la población porque los precios son más bajos, hay una oferta más amplia" de productos.

Aunque la revisión de ese convenio tripartita iniciará en 2025 para que en 2026 las tres partes decidan si se quedan o no en el acuerdo, el embajador de México en Estados Unidos dijo que ya empezaron las pláticas del subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía con diversos actores del sector privado.

"Esta revisión traerá más experiencias y aprendizajes para tener un mejor acuerdo", por lo que próximamente se definirán los temas que se pondrán sobre la mesa, expuso durante su ponencia en el Simposium Global de Inversionistas que organizó el Instituto Milken.

Sobre las declaraciones hechas por los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, específicamente lo dicho por Donald Trump de que subirá los aranceles a los automóviles fabricados en México, comentó que no necesariamente se traducirá en una política.

"Durante las campañas políticas electorales se emite mucha información que no necesariamente se convertirá en políticas públicas, lo que buscan siempre es qué política pública se va a seguir y eso se verá hasta que el gobierno tome posición", explicó.