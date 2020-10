Revivir episodios dolorosos de México, aventura sin sentido: Coparmex

A pesar de que hay episodios dolorosos que son parte de la historia de México, parece no tener sentido revivirlos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Luego de la visita que realizó la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez, a diversas partes de Europa, entre ellas al Papa Francisco para pedirle que de una disculpa por los abusos que se dieron en la conquista.

"En pleno siglo XXI revivir episodios que fueron dolorosos, que fueron parte de un contexto histórico, parece una aventura un poco sin sentido. Hay que construir el orgullo de nuestra historia", afirmó De Hoyos.

Añadió que así como Gutiérrez hace viajes de promoción cultural y del país, como el que realiza a Europa, también López Obrador debería salir más seguido a Estados Unidos porque es importante realizar visitas internacionales.

Sobre todo porque cualquier "otro representante, un secretario o incluso su esposa pueden tratar sino lo lleva a cabo el Jefe de Estado, porque así son las relaciones internacionales".

De Hoyos afirmó que la visita que hizo el mandatario mexicano a su homólogo estadounidense, Donald Trump, "dejó claro que se pueden tener buenos réditos de ese tipo de acciones, entonces creo debería brindarle mucha más atención a las relaciones internacionales, no porque no lo haga la Secretaría del ramo, sino porque hay cosas que solo las puede efectuar el Presidente".

Sobre la organización "Sí Por México", el presidente nacional de Coparmex negó que se pretenda crear un partido.

"No pretende ser, no será un partido político, es una comunidad de organizaciones y de personas que están planteando una agenda de futuro, levantando la mirada al país del sí que queremos que se construya en concordia, y bajo ninguna circunstancia está planteado como un proyecto confrontacional hacia el Presidente o hacia el gobierno o algún partido".