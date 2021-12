Sacan del mercado 5 marcas de chocolate por publicidad engañosa

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó que cinco de 32 presentaciones de chocolates en polvo y barra que se comercializan a lo largo y ancho de todo el país, colocan menos producto en sus empaques de lo que exhiben en sus etiquetas.

El procurador, Ricardo Sheffield, detalló que "el más tramposo es un chocolate que se llama Don Gustavo, ya que da 16% de su contenido es menos de chocolate".

El estudio de laboratorio publicado en la Revista del Consumidor de enero de 2022 señala que se analizaron 32 marcas de chocolates en polvo y barra, de las cuales cinco tienen publicidad engañosa, por lo que se retirarán del mercado.

El resto de las marcas contienen cantidades menores de entre 4% a 6%, pero el de Don Gustavo "sí se pasó de rosca", cuestionó el funcionario.

"El caso más delicado, es un producto que se llama Golden Hills, ya que se le adiciona al chocolate, grasa y manteca vegetal de palmita, y no está permitido por la norma adicionar ese tipo de grasa vegetal, está adicionando con grasa vegetal de coco o palmita que no está permitida, ese fue un tema delicado", según comentó Sheffield.

Profeco revelo a través de su revista que la marca de chocolate Don Gustavo va a salir del mercado por dos problemas serios, el reetiquetado, al no colocar las leyendas bien en sus empaques, y por contener 16% menos de chocolate.

"Eso es algo que no se puede corregir, porque, aunque se pone etiqueta nueva, el contenido de los paquetes sigue teniendo menos producto del que anuncian", explicó.

"El otro tema, de Golden Hills, ese también se va a inmovilizar y retirar del mercado, porque es algo que no se puede corregir, está utilizando aceite de coco o palmita, que no está permitido", añadió.

"Por esa razón esos productos van a salir del mercado y los demás cambiar sus etiquetas", enfatizó el procurador.

Refirió que la marca Precíssimo que pertenece a Soriana: "aparte de que dice mentiras, porque incumple la ley de etiquetado, igual que Don Gustavo, el Precíssimo tienen 11.4% menos; también está delicado, también se retira porque es mucho lo que no da al consumidor".

Dijo que el problema de etiquetado está presente en siete marcas de chocolate tales como: Vitamin Choco, Cuidado Diario, Great Value, Chocolate Vaquita, Precíssimo, Choco choco y Chocolate De Mesa Don Gustavo.

"Estos productos, al tener un polígono en el empaque, no pueden ponerle frases de reducido en azúcar, adicionado con vitaminas, contiene vitaminas y minerales; porque esas frases hacen creer que tiene un valor nutricional adicional y que es más bueno que otros".

Pero la ley es clara, explicó el funcionario, sobre todo cuando tienen un polígono en el empaque porque no pueden llevar ciertos tipos de frases, por lo que esos productos van a tener que reetiquetarse, aseguró.