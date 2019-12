Salario emocional, ¿el futuro de las empresas?

El salario emocional es un término que muchas empresas han adaptado a sus sistemas de trabajo. Ahora el dinero no es lo más importante, sino que una organización debe enfocarse en satisfacer las necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador y mejorar su calidad de vida.

Los últimos años han sido especialmente difíciles para algunas empresas que se han visto en la necesidad de invertir fuertes cantidades de dinero en la contratación de nuevo personal, pues la retención de talento especializado es cada vez más difícil.

En un inicio se pensaba que estos aspectos dentro del trabajo sólo eran valorados por los millennials, una generación con una gran inquietud por desarrollarse paralelamente en los diversos ámbitos de su vida. Sin embargo, el cambio de lugar de trabajo ahora no distingue edades.

Para contrarrestar esta situación, ocho de cada 10 empresas aplicará el salario emocional a todos sus empleados, de acuerdo con el estudio Perspectivas de Alta Dirección en México 2019 realizado por la firma KPMG.

Esta medida tiene como fin reducir el promedio de cambio de trabajo de cinco a dos años a través de la inversión en aspectos que faciliten a los empleados de hoy generar una sólida identidad con su lugar de trabajo.

"El salario emocional considera los siguientes puntos: esquemas de home office, libertad de opiniones y observaciones, reconocimientos por desempeño, poder llevar a hijos o mascotas al trabajo cada cierto tiempo, cursos de capacitación, cursos de idiomas, áreas de juegos o descanso en las zonas de trabajo, entre otros factores", dijo el consultor de empresas, Víctor Salgado.

El consultor aconseja crear políticas de salario emocional con el fin de que cada empleado se sienta cómodo cuando realice sus actividades, pero al mismo tiempo se crear lazos de fidelidad con la empresa, pues es más valioso tener a un empleado fiel, que a 10 empleados descontentos.

Además de estas medidas, lo que los trabajadores de ahora buscan ahora son planes de carrera profesional para empleados, programas y actividades de integración, reconocimientos verbales, horarios laborales flexibles, códigos de vestimenta libres, viajes, servicio de guardería, cursos de equidad de género, entre otros.

"Las empresas deben estar abiertas a nuevos conceptos e innovaciones, de lo contrario no sobrevivirán mucho tiempo", señaló el experto.