Salva predial arcas locales en enero y febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- El pago anualizado del predial y las facilidades para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, o a meses sin intereses con tarjeta de crédito bancaria o departamental, son incentivos que llenan las arcas de los gobiernos locales.

Permiten un arranque de año favorable con un alza en la recaudación de esa fuente de ingresos que, según especialistas, tiene mucho potencial y es desaprovechada.

Y es que, al pasar enero y febrero, periodo de vigencia de las promociones, el resto del año no queda de otra que depender de las transferencias federales para sobrevivir.

En algunas localidades, la recaudación por esa vía aumenta hasta 25%. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los primeros 11 días de enero se logró cobrar 12 millones de pesos, aun con descuentos de 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También con 15% de descuento por pago anticipado, así como una bonificación de 50% para los adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

En la Ciudad de México la recaudación per cápita es muy importante, al destacar en primer lugar con casi 2 mil 500 pesos, pero en otras no llega ni a 100 pesos, como en la cabecera municipal de Chetumal.

En enero, ricos, y en diciembre, pobres

Por impuestos municipales al patrimonio, los datos más recientes del Inegi indican que en 2024 se captó un total de 87 mil 611 millones de pesos, 86.06% del total de la recaudación local.

De ese monto, 53 mil 958 millones de pesos correspondieron al impuesto predial, es decir, la mitad de los impuestos al patrimonio.

Significó un incremento de 10.9% y 12.4% en cada caso en comparación con 2023, cuando entraron a las arcas municipales 78 mil 996 millones de pesos por el impuesto al patrimonio y 47 mil 978 millones por el predial.

Por eso se depende de las aportaciones y participaciones federales que les comparten los estados, como muestran los datos de la Secretaría de Hacienda.

La dependencia informó que al cierre de noviembre la suma ascendió a 2.4 billones de pesos.