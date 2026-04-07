Samsung retirará los mensajes de texto

Nueva York.- Samsung informó en su sitio web en Estados Unidos que su aplicación de mensajería de texto Samsung Messages dejará de estar disponible en julio.

Mientras tanto, pide a los propietarios de smartphones y otros dispositivos que cambien a Google Messages "para mantener una experiencia de mensajería coherente en Android".

Todos los teléfonos Samsung Galaxy funcionan con el sistema operativo Android de Google. Para cambiar a Google Messages, el sitio web de Samsung ofrece a los usuarios instrucciones para descargar la aplicación desde Play Store, si aún no está en su teléfono, y configurarla como predeterminada. Algunas personas también pueden recibir una notificación dentro de la aplicación que las guía durante el proceso.

Samsung sostiene que cambiar a Google Messages dará a los usuarios acceso a actualizaciones como las funciones más recientes de inteligencia artificial de Gemini, de Google —que incluye una función experimental llamada "Remix" para generar imágenes durante las conversaciones y sugerencias de respuesta impulsadas por IA—, así como la capacidad de compartir fotos de mayor calidad entre dispositivos Android y Apple iOS mediante mensajes con RCS habilitado.

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Los usuarios de sistemas operativos Android más antiguos no se verán afectados por el fin de Samsung Messages.