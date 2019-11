Santander dejará de cobrar comisión a remesas de mexicanos en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, junto con la presidenta de Grupo Santander, Ana Botín, que el banco español no cobrará comisión por remesas que envíen mexicanos desde los Estados Unidos, a partir de mañana.

En sus redes sociales, el mandatario afirmó que Grupo Santander es el primero en cumplir el compromiso que les hizo en marzo a varias instituciones bancarias para no cobrar comisiones a las remesas, que es uno de los principales ingresos del país.

"Nuestros paisanos migrantes son héroes vivos de México. Las remesas son muy importantes para la economía de México, por eso hablamos de que nuestros paisanos migrantes son héroes. Fueron víctimas de la expulsión de nuestro país porque no se les brindaron oportunidades de trabajo, ellos decidieron irse para buscarse la vida en Estados Unidos y ahora son parte fundamental", dijo.

El mandatario adelantó que, tan sólo para 2019, se calcula que van a entrar 35 mil millones de dólares por remesas; y que antes los bancos ´abusaban´ en el cobro de las comisiones.

Botín detalló que el programa de excepción de cobro de comisiones en remesas aplica desde las sucursales de Santander en Estados Unidos hacía cualquier banco de México, y que admite, además, una tasa de cambio competitiva: y adelantó que para el próximo año buscarán que el programa se extienda a las operaciones en disolutivo móvil.

"Estoy seguro que este ejemplo lo van a seguir otros bancos", señaló López Obrador.

Financiará proyectos por 100 mil mdp en México

Banco Santander buscará financiar proyectos de infraestructura por un monto total de 100 mil millones de pesos en los próximos años, aseguró su presidenta a nivel global, Ana Botín.

Destacó en conferencia de prensa que hay interés por parte de los inversionistas, porque pocos países en el mundo cuentan con el atractivo de México, por lo que apoyarán el plan de infraestructura que se anunciará este martes.

Botín aseguró que es el momento de invertir en el país, además de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claro lo que funciona y lo que no, por lo que la institución financiera de origen español dará el apoyo a México y al Ejecutivo federal.