Santander normaliza operaciones tras fallas en cajeros y pagos

El banco Santander informó que el proceso de actualización de sus sistemas, que provocó la retención de tarjetas de usuarios en cajeros y que no aceptaba el pago en establecimientos, ya concluyó, con lo que los clientes afectados pueden reponer el plástico a partir de este sábado sin costo.

"El proceso de actualización que afectó a algunas tarjetas ha concluido. Las operaciones están normalizadas. Lamentamos las afectaciones ocasionadas. A partir de mañana puedes recuperar tu tarjeta, sin costo, en cualquier sucursal"; dijo el banco.

Desde muy temprano, este viernes clientes de Santander reportaron la falla al intentar retirar efectivo en cajeros, donde la máquina se quedaba con la tarjeta; en tanto, otros usuarios reportaron que su tarjeta no pasaba al momento de intentar pagos.

Santander aclaró que las cuentas de sus clientes no tuvieron afectaciones por la actualización, con lo que estuvieron todo el tiempo operativas, recibieron depósitos y podían hacer todas sus operaciones digitales normalmente.