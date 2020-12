Santander reconoce aumento de fraudes telefónicos

El director general de Santander México, Héctor Grisi, reconoció que se ha presentado un aumento en casos de fraude a partir de llamadas telefónicas, ante lo cual el banco trabaja en una mejora en sus sistemas de identificación de clientes.

"Sí hemos tenido desafortunadamente, hay que decirlo con todas sus letras, un incremento en la cantidad de fraude telefónico, vamos a decir del fraude que llamamos nosotros transferencias no reconocidas. Ahora nos encontramos con esta nueva modalidad que le llamamos ingeniería social, donde lo que está sucediendo es que los malos se comunican con la gente y a través de engaños logran que la gente les dé su número de usuario y sus password", dijo.

En conferencia de prensa, el directivo dijo que los delincuentes están utilizando técnicas para enmascarar el número de su centro de atención a clientes, con lo que la gente reconoce el número de Santander y a partir de engaños, logran obtener su información financiera y les comenten un fraude.

Ante el incremento de casos, Grisi dijo que se trabaja en conjunto con la Asociación de Bancos de México para recordar a los clientes que las instituciones financieras nunca llaman a sus usuarios, además de que se está implementando nuevos sistemas para reforzar la identificación de sus clientes, para detectar operaciones inusuales.

"Lo que estamos tratando es, a través de nuestro centro de datos, estamos viendo el comportamiento de cada cliente. Si vemos comportamientos anormales o cuentas raras que se acaban de abrir, lo que estamos haciendo es bloqueando las transferencias. Muchas veces sí lastimamos al usuario, no lo queremos hacer, pero desafortunadamente sí le pegamos a la calidad, porque todo el mundo queremos que nuestras transacciones se hagan rápidas pero lo queremos de forma segura", explicó.

A la par, dijo que se está implementando tecnología que reconozca no solo el número telefónico de los clientes, sino también que el aparato sea propiedad del titular de la cuenta, ya que el fraude se ha sofisticado al grado tal que los delincuentes se apropian del SIM del dispositivo.

Recuperación económica llegará hasta 2023

Ante el golpe de Covid-19, el directivo de Santander espera que la recuperación de la economía mexicana se logre en dos años, con lo que advirtió que el arranque de 2021 también será complicado.

"El país tendrá una recuperación de la economía hasta 2022 o 2023, y la primera mitad del próximo año será la más complicada, al menos para la banca, dado que se resentirá de lleno el impacto de la crisis que ha ocasionado la pandemia de Covid-19", afirmó Héctor Grisi, director general de Santander México.

"Lo que nosotros estamos esperando es que se nos recuperará esto hasta el año 2022 o 2023, no antes de esto, y depende de que tanto actúe el gobierno. El 2021 será un año difícil, sobre todo la primera parte, la segunda esperamos que sea mucho mejor. Somos optimistas pero al mismo tiempo realistas", explicó.

Grisi dijo que se ha mantenido el otorgamiento de crédito, aunque hay prudencia tanto de los bancos como de los clientes, pero se han tenido buenos crecimientos en crédito hipotecario; sin embargo, aún se enfrenta el reto de conocer el tamaño de la morosidad ante la disminución de recursos por desempleo y la debilidad económica en el país.

"Seguimos dando crédito y es lo que venimos haciendo en el negocio, al final estamos cerrando el año mucho mejor de lo que hubiésemos esperado en marzo, pero también con tremendos retos hacia adelante", explicó.