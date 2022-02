Santander se anota para participar en proceso de venta de Banamex

La presidenta Global de Santander, Ana Botín, dijo que el gigante español financiero estima participar en el proceso de venta de Banamex en México, por parte de su matriz estadounidense, Citi.

"México es uno de nuestros principales mercados. Y esperamos ser parte de ese proceso cuando éste comience, que se espera sea dentro de unos meses".", dijo ante analistas.

Al presentar los resultados del grupo financiero correspondientes al cuarto trimestre de 2021 en España, la directiva, considerada una de las mujeres más poderosas del mundo, enfatizó que han tenido un fuerte crecimiento en México, con lo que Santander no tiene necesidad de comprar.

"Tenemos un gran negocio en México. No necesitamos comprar. Estamos generando grandes ganancias y creemos que esto se acelerará. Estamos ganando participación de mercado. De hecho, esta mañana comenté que la hemos construido desde cero y el negocio de financiamiento de autos que en un par de años tiene una cuota de mercado del 10%. Así que déjenme ser muy clara, no necesitamos comprar para generar un crecimiento muy atractivo y rentable", explicó Botín.

Botín añadió que en un escenario de compra de Banamex en México esto no implica que se realice alguna emisión, toda vez que Santander ha concluido la recompra de más de 90% de sus acciones en México.

"Sabemos que se ha puesto a la venta Banamex y bueno, hay algunas preguntas de inversores de si esto implica, en su caso, hacer una ampliación de capital, y esto es algo que ya hemos aclarado que no estamos de ninguna manera contemplando una emisión de acciones en este caso o en cualquier otro; con la acción como está, lo que tiene sentido económico-financiero, y lo que es de interés de todos los accionistas es seguir recomprando de acuerdo al plan que ya se ha anunciado", dijo Botín.

Santander se suma a los grandes grupos financieros que han mostrado interés por el negocio de Banamex en México de banca minorista, Santander, HSBC e Inbursa.