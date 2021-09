Santander se pronuncia sobre falla en cajeros automáticos

La tarde de este viernes las tarjetas de débito de Banco Santander presentaron intermitencias por lo que no no podían ser leídas en cajeros automáticos del banco ni en comercios, confirmó la institución a EL UNIVERSAL. De acuerdo con información del banco, sí se podían hacer retiros en ventanilla y por medio de retiros sin tarjeta con la aplicación móvil.

En tanto, la banca electrónica, la aplicación y en línea operaron normalmente, así como las tarjetas de crédito. Santander informó que ante la falla ampliaría su horario en sucursales hasta las 6 pm de este viernes.

A través de redes sociales, usuarios del banco reportaron la intermitencia, la cual les impedía retirar efectivo de los cajeros automáticos del banco. Después de una hora de haberse presentado las fallas, Santander México informó que a las 17:00 horas fue restablecido su servicio con lo que superó la intermitencia para utilizar sus tarjetas.

"Te informamos que hemos superado la intermitencia que teníamos en tarjetas de débito. El resto de nuestras operaciones no se vieron afectadas. Una disculpa por las molestias ocasionadas", informó el banco en sus redes sociales. La falla en Santander se presenta luego de que esté domingo, los sistemas de BBVA México fallaran prácticamente durante todo el día ante un error interno en la actualización de software, según explicó el banco.