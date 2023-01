SAT afirma que correos falsos no han perjudicado a contribuyentes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL). - Los correos falsos supuestamente enviados por el fisco para devolución de impuestos no han representado ningún impacto ni perjuicio para los contribuyentes, aseguró el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tampoco significan un hackeo al sistema del órgano recaudador de impuestos, afirmó.

Este martes, miles de contribuyentes denunciaron en redes sociales haber recibido un correo sospechoso supuestamente enviado por el SAT.

En el correo se adjunta una liga para que vean el estatus de la presunta devolución de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2013, pero es falsa.

Algunos de estos correos, según enviados de parte del SAT, dan cuenta que la solicitud de devolución no fue autorizada, y para conocer los motivos, piden entrar a una liga apócrifa.

Esa información llegó a los correos tanto de contribuyentes personas físicas como de las empresas.

Además de las recomendaciones que hizo el SAT a los contribuyentes para reportarlos, recordó que hay un buscador de correos falsos para que no se dejen engañar.

Si recibieron un correo de una dirección electrónica sospechosa, la pueden buscar y denunciar.

¿Cómo identificar un correo falso del SAT? El SAT tiene registrados aproximadamente 4 mil 500 correos falsos.

Para checar si uno es apócrifo, hay que entrar al portal del SAT (omawww.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/buscadorcorreosapocrifos/buscador.html), y en "buscador de correos falsos" escribir la dirección y dar clic en buscar.

Alertó que el SAT no distribuye software ni solicita ejecutar o guardar archivos.

Tampoco pide información personal de los contribuyentes, claves o contraseñas vía correo electrónico.