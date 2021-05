SAT difunde reglas para empresas de mensajería con despacho aduanero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las reglas para las empresas de mensajería y paquetería interesadas en el despacho aduanero de mercancías, a través de los procedimientos simplificados.

Los interesados tendrán que solicitar un registro, que tendrá una vigencia de dos años, para renovarse una vez que concluya.

De obtener dicho registro, estarán sujetas a diversas obligaciones y se les podrá cancelar cuando declaren documentación o información falsa, alterada o con datos falsos en cualquier trámite relacionado con el registro.

Además, por no cumplir con todos los requisitos o cuando se detecten posibles inconsistencias relacionadas con algunos de los supuestos en las reglas.

La autoridad le requerirá a la empresa de mensajería, en un plazo de 10 días a partir de la notificación, que realice la aclaración correspondiente.

Una vez cancelado el registro, no podrán acceder a uno nuevo hasta transcurrido el plazo de un año a partir de que se les notifique la resolución.

Respecto al acuerdo conclusivo en materia aduanera (PAMA), el SAT señaló que se podrá solicitar en cualquier momento a partir del inicio de las facultades establecidas en el Código Fiscal de la Federación, y hasta dentro de los 20 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acta de embargo e inicio de dicho acuerdo.? Por otro lado, dio a conocer que en beneficio de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en modalidad de Operador Económico Autorizado, no estarán obligadas a transmitir ni a proporcionar la "Manifestación de valor" en las operaciones de importación temporal.

Lo anterior, siempre y cuando estén tramitadas al amparo de su programa IMMEX, salvo requerimiento de la autoridad aduanera.