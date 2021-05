SAT estima recaudar 150 mmdp con pasaporte de mercancías

El fisco espera recaudar al año 15 mil millones de pesos por medio del nuevo pasaporte de mercancías que deberán portar los transportistas, con un complemento adicional que contendrá la factura electrónica, para evitar el contrabando y el robo, anunció la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

"Tendremos un trimestre de aprendizaje, si el otro año jalara completo, nosotros tenemos un aproximado de 150 mil millones de pesos, y en lo que se da la curva de aprendizaje estimamos entre 10 y 20 mil millones de pesos", estimó en conferencia de prensa. Si bien la medida entra en vigor el próximo primero de junio, informó que habrá un plazo de transición de 120 días, y a partir de septiembre será obligatorio.

"Es el pasaporte de mercancías, llamado la Carta Porte; este documento está asociado a lo que es un QR, en donde aparecerá el nombre del chofer, las placas del coche, la mercancía que está transportando, información fácil y en tiempo real", explicó. Se trata de la factura que trae toda la información necesaria para la trazabilidad de ese bien o mercancía que garantiza la legal tenencia, destacó. "En caso de que la mercancía sea contrabando, robada o de algún otro origen ilícito, no va a poder tener ese documento que está asociado a lo que es un QR", enfatizó.

Informó que primero llevaron a cabo todo el proceso de digitalización de la información para poder compartir una base única con todas las instituciones. Mientras los transportistas y empresas se familiarizan con esta nueva facturación, el SAT estará trabajando con los equipos para hacer esa explotación y generar el QR, para que a partir del próximo año lo tengan y que todas las instituciones cuenten con esta herramienta para poder hacer una verificación en tiempo real. Afirmó que el complemento de la Carta Porte o pasaporte de mercancías para los transportistas, ayudará a fortalecer la recaudación y a detectar mercancías ilícitas y combatir el contrabando. "Efectivamente la trazabilidad de la mercancía, permite combatir lo que es el contrabando técnico como le hacen algunos que declaran transportar aceite que no paga IEPS o que la tasa del impuesto es muy baja, y en realidad es diésel o gasolina", detalló.

Buenrostro mencionó la forma en que le dan la vuelta al pago de impuestos: una vez que cruzan la aduana, cancelan la facturación del aceite y levantan facturas ya en territorio mexicano con un proveedor nacional, pero con gasolina o diésel. "Eso ya no lo podrán hacer, porque a como se diseñó se hace toda la trazabilidad de la mercancía; si en la aduana pasó como aceite, no van a poder facturar diésel", advirtió. Se van a tener que autorregular las propias empresas, y por otro lado elimina la extorsión y corrupción al automatizar los trámites, aseguró.