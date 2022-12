SAT hace cambios para la declaración anual de empresas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Si bien no habrá reforma fiscal para el 2023, los contribuyentes -en este caso las empresas- se encontraron con la sorpresa de que habrá cambios para la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

A unos días de festejar la Navidad e incluso cuando muchas empresas ya están de vacaciones o trabajando medio tiempo, el SAT presentó estas modificaciones en su portal "sin hacer mucho ruido".

Todas las empresas o personas morales tienen hasta el 31 de marzo, como fecha límite, para presentar ante el SAT su declaración anual de impuestos por los ingresos obtenidos en el año.

Fiscalistas dijeron a EL UNIVERSAL que el SAT publicó en su portal los principales cambios para que las empresas cumplan con esta obligación.

El consultor Javier Zepeda mencionó entre las principales modificaciones para el ejercicio 2022 la comparativa en los estados financieros que la autoridad está solicitando del año pasado. Es decir, la comparativa del 2022 y del 2021.

Además, respecto a la declaración de los ejercicios anteriores, para el del 2022 se están incrementando como obligatorios los estados de flujo de efectivo y cambios en el capital contable.

Como observaciones, Zepeda señaló que en el apartado de situación financiera el detalle no da opción para cuando no se tiene dentro de la información del contribuyente algún rubro.

Te obliga a seleccionar algo para poder continuar.

No especifica si basta con llenar una de las opciones con cero "0" en consideración de que no tenemos operaciones dentro del apartado, o es necesario llenar todas las opciones con "0".

---Hacer un análisis con lo declarado en 2021 para evitar diferencias, sugieren especialistas

Ante esta situación, el consultor fiscal recomendó que antes de enviar la información, se haga un análisis con la información declarada en 2021.

Lo anterior, con el propósito de que coincida con la información declarada en esa comparativa para así evitar diferencias en el SAT y no llegar al punto de que el SAT haga una revisión profunda.

Sugirió que si bien la declaración anual del 2022 se debe presentar hasta marzo del 2023, las empresas deberían tomar en cuenta desde ahora estos cambios y anticiparse con una revisión interna.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz, destacó que los cambios para la declaración anual del 2022 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las empresas representan una carga administrativa importante.

Hizo ver que la declaración comparativa para las personas morales para ver los flujos que tuvieron las empresas no sólo se limita a los del año que está por terminar sino también del ejercicio del 2021.

Dichas modificaciones están contenidas en más de 100 pantallas para registrar el flujo de efectivo y los cambios en el capital, en donde el SAT está pidiendo reportar el activo y pasivo a corto y largo plazo, así como el capital contable de ambos ejercicios fiscales.