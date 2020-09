SAT lanza convocatoria para trabajar en aduanas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó la convocatoria para trabajar en las aduanas como oficial de comercio exterior. La selección de personal a cargo de la administración General de Recursos y Servicios, estará abierta durante todo el mes de septiembre y hasta el 30 de noviembre del 2020.

El SAT seleccionará a personas interesadas en desempeñarse como oficial de comercio exterior para trabajar en las 49 aduanas del país que están ubicadas en las fronteras, puertos marítimos y al interior de la República Mexicana. Se trata de un puesto multifuncional y estratégico que requiere contar con portación de arma de fuego, debido a la diversidad de actividades operativas realizadas completamente en campo.

Para participar en el proceso de selección para ingresar al Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior, con la posibilidad de laborar dentro de la Administración General de Aduanas (AGA) en el SAT, se requiere contar con escolaridad mínima de licenciatura o ingeniería terminada con el 100% de los créditos cubiertos, carreras afines a comercio exterior, o del área de sociales y económico administrativas.

Se debe acreditar la nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos, gozar de buena salud física y mental para no poner en riesgo su integridad, ser mayores de 18 años de edad al presentar la solicitud; para el caso de los varones, tener acreditado el Servicio Militar Nacional. Entre otros requisitos se pide que sepan conducir automóvil de preferencia de transmisión estándar, no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo y disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la República Mexicana.

El oficial de comercio exterior, es el que se encarga de revisar la documentación y medios de transporte que ingresan al país vía aérea, terrestre o marítima, verificando el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y la correcta aplicación de la normatividad en materia de comercio exterior. Realiza la revisión de equipaje y documentación de pasajeros procedentes del extranjero vía aérea, terrestre y marítima, brindando orientación, asesoría a los usuarios y en su caso realizando el cálculo y cobro de impuestos al comercio exterior.

Debe garantizar la seguridad en las instalaciones aduaneras a través de patrullajes y recorridos físicos, cuidando la propia integridad física y la de los usuarios, y efectuar la revisión física y documental de embarcaciones, vehículos, furgones y contenedores que transporten mercancía de comercio exterior, a fin de detectar mercancías prohibidas, ocultas o no declaradas con ayuda de equipo especializado. Es el que realiza procedimientos de puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal, de los infractores y mercancías objeto de alguna conducta delictiva, elaborando las actas y partes informativos correspondientes.