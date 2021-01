SAT niega que intervención de caja impida pago de sueldos en Interjet

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que la intervención a la caja que mantiene en Interjet no impide el pago de sueldos a los trabadores de la aerolínea, como tampoco el embargo de bienes de la empresa.

"El SAT no tiene injerencia alguna en el pago de Interjet a sus trabajadoras y trabajadores, y en caso de que dicha aerolínea tenga algún adeudo laboral o de otra índole, este es de su entera responsabilidad", afirmó.

En un comunicado, señaló que se ha interpretado indebidamente que Interjet no ha cubierto los sueldos de su personal debido a estas medidas preventivas del SAT.

Afirmó que el embargo preventivo de ninguna manera limita la operación de las empresas, y que la intervención de la caja es una medida con la que se asegura que los ingresos tengan como destino el pago prioritario de los gastos esenciales, entre los cuales está, en primer lugar, la nómina de las y los trabajadores.

El SAT también destacó que hasta el momento, no tiene conocimiento de cambios de accionistas que conduzcan a una mejora para la empresa.

Si hubiera cambios de accionistas y en el Consejo de Administración de Interjet, y dicha empresa tendría una inyección de capital, ello debería conducir a mejorar la condición financiera de la empresa y a que esta cumpla con sus obligaciones laborales y fiscales, matizó.

Recordó que para que las actas de asamblea que formalizan modificaciones en las y los accionistas y Consejo de Administración surtan efectos legales, se deben inscribir en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, situación que hasta el momento no ha sucedido.

Ante esa situación, el órgano recaudador de impuestos, reiteró su disposición para apoyar y orientar a la empresa y pueda regularizar su situación fiscal.

El SAT reconoció que el fortalecimiento de las empresas nacionales es fundamental ante situaciones como las que actualmente se están viviendo en todo el mundo.

Siempre se ha privilegiado el acercamiento y asesoría fiscal y, aseguró, al explicar que así lo hace con cualquier contribuyente.

Para el caso de Interjet, enfatizó que le ha otorgado los espacios y condiciones necesarias para regularizar su situación.

No obstante, consideró que la aerolínea debe actuar en todo momento conforme al principio de legalidad, y no puede aceptar condicionamientos o el pago a través de mecanismos que hoy en día no están previstos en la ley.

Esto en relación a que la empresa ha ofrecido pagar adeudos fiscales con mercancía.