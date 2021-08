SAT no debería supervisar criptomonedas y comercio exterior: Nieto

En materia de supervisión, los temas de criptomonedas y comercio exterior ya no deberían de pertenecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

Al clausurar el cuarto Congreso Internacional de Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo organizado por Thomson Reuters, el funcionario consideró que la actividad de transferencias electrónicas es algo más cercano a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que al SAT.

"En realidad no es algo fiscal, no estamos buscando algo como pago de impuestos, se está buscando que no se utilicen esos vehículos (monedas virtuales) para lavado de dinero; por lo tanto desde mi particular punto de vista la Comisión Bancaria y de Valores, tendría que hacerse cargo de esa parte", dijo. En comercio exterior, lo mismo debería de ser, según la opinión del jefe de la unidad antilavado de la SHCP.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).-

Refirió que es un área que perteneció desde su origen al SAT como parte de en la Administración General de Aduanas. Pero ahora que aduanas es un órgano que se encuentra fuera de la esfera del SAT, como una Administración Nacional independiente, valdría la pena que esta actividad no la realice la dirección de actividades vulnerables del SAT, sino la supervisión del comercio exterior de aduanas, recomendó.

Durante su exposición, Santiago Nieto ponderó como tema central del lavado de dinero es ver de dónde provienen los recursos. Es decir, operaciones con dinero en efectivo como por ejemplo que una persona vaya a comer reiteradamente a los restaurantes de lujo de la zona de Polanco y su pago sea en efectivo o que compre un auto de esa forma.

Siempre se debe uno preguntar el origen de los recursos para esas actividades, recomendó porque así fue que se dieron los casos más sonados de corrupción y sobornos. Al respecto, señaló la Estafa Maestra, en la que involucró un monto de 8 mil millones de pesos; Odebrecht que fueron 3 mil millones de pesos desviados a través de empresas fachada.

También la Operación Zafiro en Chihuahua, con 350 millones de pesos y que, según Nieto Castillo, seguramente hubo muchos más. También el caso relacionado con el anterior, el de la viuda negra, con el homicidio del exfuncionario de la SHCP, Isaac Gamboa, que representaron 23 empresas fachada que movieron 5 mil 600 millones de pesos de esas cuentas.

"Alguien podrá decir: pues sí, pero no todo era lavado de dinero, pero 5 mil 600 millones de pesos en 23 empresas de reciente creación, perdónenme llama poderosamente la atención, y más cuándo hay el homicidio de la persona que había recibido y era uno de los principales operadores de Luis Videgaray durante el sexenio pasado", matizó.