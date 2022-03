SAT pide a gobernadores no verificar Carta Porte a transportistas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Ante reportes de la ciudadanía que ha sido objeto de revisiones para verificar el cumplimiento de la Carta Porte, por parte de autoridades estatales y municipales, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro González, pidió apoyo a los gobernadores.

En un oficio enviado a los mandatarios estatales y jefa del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, solicitó que se abstengan de realizar actos de revisión a los transportistas, relacionados con la emisión del complemento de la Carta Porte, que es la factura electrónica que ampara la legalidad de las mercancías y bienes trasladados.

Recordó que las autoridades estatales y municipales, no tienen facultades para hacer la revisión de la Carta Porte, pues desde enero pasado, el documento pasó a ser de papel a digital con un periodo de transición que se extendió hasta septiembre del presente año.

Buenrostro González estableció que si bien existen convenios de colaboración en materia administrativa con las entidades federativas para que ejerzan facultades del SAT, éstas deben ser programadas y coordinadas.

Dentro de ese contexto, aclaró que para el caso de la Carta Porte no hay nada programado.

Por eso, pidió girar las instrucciones correspondientes a efecto de que las autoridades locales no realicen acciones de verificación en relación con el complemento Carta Porte.

Además, que a través de los estados, sea el conducto para informar a los municipios y alcaldías de la CDMX que no están facultados para pedir este documento digital a los transportistas.