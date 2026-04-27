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SAT publica nuevas tasas efectivas ISR para grandes contribuyentes

El SAT detectó tasas por debajo de parámetros y solicitó correcciones voluntarias a algunas empresas.

Por El Universal

Abril 27, 2026 09:01 p.m.
A
SAT publica nuevas tasas efectivas ISR para grandes contribuyentes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó su sexta lista de tasas efectivas que deberán revisar los grandes contribuyentes de 40 actividades económicas para verificar el pago correcto del impuesto sobre la renta (ISR) de los ejercicios 2022 y 2023.

SAT publica nuevas tasas efectivas ISR para 40 actividades económicas

En esta ocasión les toca el turno a empresas de 10 actividades económicas relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

También de la construcción, de la industria manufacturera, otros servicios excepto actividades del gobierno, comercio al por mayor y menor.

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De igual manera a las de servicios profesionales, científicos y técnicos, financieros y de seguros, así como inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, de transportes, correos y almacenamiento.

SAT detecta tasas ISR por debajo de parámetros y solicita correcciones

A algunas de esas empresas a las que detectó que su tasa se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT, las contactó para que corrijan de manera voluntaria su situación fiscal.

Para ello, tendrán que presentar una declaración anual complementaria a la que hicieron en 2022 y 2023.

Explicó que pudo detectarlo con la información disponible en las bases de datos institucionales consistente en declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones informativas, comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), pedimentos, entre otros.

Mientras que, al resto de los grandes contribuyentes, el SAT los invitó a consultar la lista para ver si va en línea con la que tienen para su actividad.

Eso les permitirá medir sus riesgos impositivos aseguró el órgano recaudador, y en su caso, ponerse al día y evitar el inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

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