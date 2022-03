SAT y Prodecon cerrarán oficinas este lunes 21 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 21 de marzo las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) permanecerán cerradas.

Por ser día feriado no darán servicio a los contribuyentes en sus oficinas regionales y administraciones locales.

El SAT no incluyó el 21 de marzo en los días en que extendió el horario de atención presencial en sus oficinas para facilitar el cumplimiento de la declaración anual de las empresas correspondientes al ejercicio fiscal del 2021 que vence a finales del presente mes.

Durante la semana del martes 22 al viernes 25 de marzo del 2022, informó que el horario de sus oficinas será de 9 de la mañana a las cinco de la tarde.

Sus servicios por internet no se interrumpen.

Para renovar la firma electrónica se puede hacer ese trámite en el portal del SAT sin necesidad de acudir a una oficina.

Para la Prodecon, entre los días marcados como inhábiles correspondientes al año 2022 está marcado el 21 de marzo, en los cuales no se computarán plazos ni términos legales en los actos, trámites y procedimientos que se sustancian ante las unidades administrativas de esta Procuraduría.