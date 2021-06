Satya Nadella, nuevo presidente de Microsoft

Microsoft es sin duda una marca referente en el mundo de la tecnología. Fue una de las compañías que ayudó a democratizar el uso de las computadoras. Pero actualmente, aunque sigue siendo muy exitosa la división responsable de su sistema operativo, la empresa está involucrada en otros mercados como la nube y los videojuegos. En los últimos años su éxito se ha consolidado y, parte de esos buenos resultados se deben al liderazgo de su CEO Satya Nadella quien ahora también ha sido nombrado presidente de la junta, algo que solo había logrado el cofundador de la compañía, Bill Gates.

La junta de Microsoft anunció que, por unanimidad, dieron el nombramiento al CEO Satya Nadella como presidente en reconocimiento al papel que ha desempeñado en la revitalización del gigante tecnológico. Hay que señalar que, durante su mandato de siete años como CEO, Microsoft ha registrado un fuerte crecimiento en sus divisiones de juegos, productividad y computación en la nube de Azure. Y no solo eso, Nadella también ha supervisado varias adquisiciones exitosas incluidas Minecraft, LinkedIn, GitHub y, más recientemente, el gigante de los juegos ZeniMax.

Para confirmar el buen desempeño del ejecutivo basta decir que actualmente Microsoft es la segunda empresa más valiosa del mundo, solo detrás de Apple al registrar un valor de mercado superior a los 1.9 billones de dólares.

"En este puesto Nadella liderará el trabajo para establecer la agenda de la junta, aprovechando su profundo conocimiento del negocio para elevar las oportunidades estratégicas adecuadas e identificar los riesgos clave y los enfoques de mitigación a revisar", dijo Microsoft en su anuncio.

Según información de medios como The Wall Street Journal, el directorio de la compañía ha presentado el cambio como una extensión natural del liderazgo de Nadella, y un movimiento que se ha discutido informalmente desde fines del año pasado. También compartieron que como parte de esta decisión el expresidente de la junta John W. Thompson regresará a su función de director independiente principal.

Vale la pena recordar que, el 4 de febrero de 2014, Microsoft anunció que el entonces jefe de Azure, Satya Nadella, asumiría el cargo más alto en la compañía al convertirse en Chief Executive Officer (CEO). En ese entonces, Steve Ballmer, director ejecutivo, se retiró, y Bill Gates renunció como presidente.

¿Por qué Gates dejó la junta?

Llama la atención que, a pesar de ser uno de los mayores, quizá el mayor, responsable de la existencia de Microsoft, Bill Gates ya no tenga poder decisión en la empresa lo que al parecer va más allá de los deseos del empresario de dedicar su tiempo a labores filantrópicas y tiene que ver más con su vida personal.

Recientemente se ha hablado mucho de la vida personal de Gates porque se está divorciando de Melinda Gates y porque la junta de Microsoft le pidió dejar la empresa antes, debido a una supuesta aventura amorosa que tuvo con una empleada.

De acuerdo con información publicada por "The Wall Street Journal" (WSJ), en mayo de 2021, algunos de los miembros de la junta de Microsoft concluyeron que Gates debía dimitir el año pasado ya que se estaba llevando a cabo una investigación sobre una aventura que sostuvo con una empleada.

Hay que recordar que Gates renunció a la junta de la empresa en marzo de 2020 pero, según el WSJ, fue antes de que se completara la investigación encargada a un bufete de abogados en 2019 luego de que una empleada de Microsoft alegara en una carta que había tenido una relación sentimental con Gates durante muchos años.

Se dice que la empleada, que era ingeniera en la empresa, pidió que Melinda French Gates, que estaba casada con Bill en ese momento, leyera su carta. Aunque no está claro si eso realmente sucedió. Aunque hace unas semanas Gates y French Gates anunciaron su separación.

Sin embargo, un portavoz de Gates negó que su renuncia a la junta estuviera relacionada con la investigación. "Hubo una aventura hace casi 20 años que terminó de manera amistosa", dijo el portavoz al WSJ, y agregó que su "decisión de dejar la junta no estaba relacionada de ninguna manera con este asunto. De hecho, había expresado interés en dedicar más tiempo a su filantropía desde varios años antes". Aún así, según el WSJ, algunos miembros de la junta "decidieron que ya no era adecuado" que Gates siguiera siendo director de Microsoft a medida que se revelaba más información sobre el asunto, y Gates dimitió antes de que se pudiera tomar una decisión oficial.