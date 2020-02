SCT e Interjet llegan a un acuerdo para pago de adeudos

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que la dependencia llegó a un acuerdo con Interjet en el cual la empresa está pagando turbosina, lo que debe a ASA, cotidianamente, y recuperando su adeudo.

De repente hay noticias de que quiebra o no Interjet, pero está en un proceso de adecuación y están pagando, comentó el funcionario en conferencia de prensa.

"Todo lo que hacen todos los días lo están pagando y además en un programa que se definió con ellos, pagando rezagos".

Sobre las medidas tomadas en aeropuertos por el coronavirus, mencionó que son preventivas.

"No tenemos en este momento ninguna cuestión especial, no se ha establecido un seguimiento crítico".