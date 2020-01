"Se acaba tiempo para una reforma a sistema de pensiones", advierte presidente de Amafore

El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el Retiro (Amafore), Bernardo González, dijo que se acabó el tiempo para realizar una reforma al sistema de pensiones en México, de lo contrario, al menos 41 mil trabajadores, los primeros que se jubilen bajo el régimen de Afores, tendrían a partir de 2021 una pensión en promedio de 30% de su último salario.

"No debe aguantar hasta 2021 porque habría 41 trabajadores afectados. La sensibilidad de todos los actores está ahí. Si me apuran, es una reforma que debería presentarse en la primera parte de este año", dijo.

En conferencia de prensa, el directivo dijo que las Afore y el gobierno federal están en línea con los retos que tiene el sistema de pensiones en México, con lo cual se debe buscar al menos una reforma mínima indispensable para la primera generación Afore.

"Los parámetros del sistema no están bien. Estamos coordinados con el gobierno para mejorar las pensiones", explicó.

La Amafore dijo que los 41 mil trabajadores representan 0.6% del número de cuentas del sistema; sin embargo, aún debería de analizarse cuántos de ellos tendrían las semanas cotizadas como requisito de ley para tener derecho a su pensión.

En ese sentido, recomendó que los trabajadores p?roximos a jubilarse como generación Afore aplacen el proceso a fin de acumular más recursos.

González añadió que en caso de no realizarse la reforma este año es factible que se tengan protestas sociales como se ha visto en Latinoamérica.

"Es completamente innecesario llegar a esos extremos. No se valdría tener movimientos sociales cuando tendríamos la posibilidad de hacer la reforma hoy", dijo.

Amafore dijo que entre los puntos que deben considerarse en la reforma está aumentar el monto de aportación obligatoria, revisar el número de semanas cotizadas, incorporar a trabajadores independientes, entre otros.

---Retiro por desempleo, último recurso

Ante el aumento de los retiros parciales por desempleo que alcanzaron en 2019 un monto histórico superior a los 12 mil millones de pesos, Amafore comentó que esta opción que tienen los trabajadores debe ser la última opción en caso de quedarse sin empleo, de lo contrario serán afectados en la cantidad de recursos que tengan al momento de retirarse.

En ese sentido, rechazó que las administradoras incentiven el retiro por desempleo entre los trabajadores como un atractivo para cambiarse de una Afore a otra.