Se busca acuerdo con IP para eliminar el outsourcing ilegal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la Iniciativa Privada se busca un acuerdo con la reforma para eliminar la subcontratación ilegal, para lo cual se prevé dar un plazo a las empresas en el proceso de adaptación a la nueva norma.

"Estamos viendo conjuntamente lo de la subcontratación, lo que les preocupa a ellos, se está buscando un acuerdo para que lo que se envió a la Cámara, si es necesario se modifique, se aclaren las cosas, se puedan otorgar plazos para que vaya cambiando este sistema que existía y se abusaba del llamado outsourcing y se abusaba de los trabajadores".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo agradeció al sector empresarial porque están de acuerdo con "poner orden" y están contribuyendo con su gobierno sobre todo en el combate de las llamadas factureras.

"Es muy importante que el sector empresarial está ayudando en este propósito en que haya reglas claras, quiero agradecerles porque nos están apoyando y se están deslindado de quienes se dedicaban a actividades ilícitas en el manejo de los asuntos fiscales, los empresarios ya no protegen a factureros".

El mandatario refirió que es muy injusto que alguien cumpla con la ley y otro no lo haga, porque toda la carga siempre es para un grupo y hay privilegiados que no pagan nada.

"Parte de la oposición que tenemos tiene que ver con eso ahora no se permite la evasión fiscal".

Explicó que en los primeros dos años de su gobierno ingresaron a la hacienda pública 700 mil millones de pesos por no permitir la defraudación fiscal.

"No pagaban impuestos los machuchones, los chipocludos", dijo.