Se duplicará mercado de GPS en cinco años

El avance de la tecnología hará posible que el mercado de dispositivos de geolocalización y supervisión de vehículos se duplique en los próximos cinco años, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular.

La asociación calcula que hay 2 millones de dispositivos de rastreo y geolocalización de vehículos instalados en el país, mismos que se tardaron 15 años en colocarse, pero en los siguientes cinco años se espera que se instalen, por lo menos, otros 2 millones de dispositivos.

David Román, director general de Stop and Track de México, una empresa dedicada a la colocación y gestión de dispositivos de geolocalización para el sector automotriz y logística, comentó que sus ventas han crecido a doble dígito en los últimos dos años.

Stop and Track desarrolló dispositivos de localización que se pueden monitorear desde una aplicación móvil en un teléfono celular, y ahora no sólo se puede ubicar un vehículo, la tecnología permite grabar video y audio en la cabina, y monitorear las unidades en una sola plataforma.

La empresa tiene clientes transportistas y del sector logística que trabajan directamente con Amazon y Mercado Libre, así como otros privados, como un club de motos en los que se instaló un GPS y un botón de pánico que avisa si la moto chocó o si está siendo remolcada sin prenderse.

Para camiones pesados, la empresa instala geolocalización y video en las cabinas de los conductores.

Stop and Track considera que la nueva obligación de contar con una cámara de video en todas las unidades del transporte público en el Estado de México y Puebla detonará las ventas de estos equipos que además pueden grabar audio en cabina y contar con un botón de pánico.

"Los dispositivos ahora son muy pequeños y accesibles. Hace años se tenía que hacer una inversión casi igual al costo del vehículo, pero ahora en una sola caja puedes tener una gran cantidad de tecnologías", comentó Román.

El costo aproximado de esta tecnología es de 350 a 390 pesos al mes en un plan de suscripción, pero si se quiere instalar un equipo más completo para que la empresa monitoree su flotilla puede costar alrededor de 10 mil pesos.

Román destacó que esta tecnología no sólo ayuda en el tema de la seguridad sino que los clientes del sector transporte la utilizan para llevar un mejor control de la carga y los envíos desde que van en camino hasta cuando se evidencia la entrega con una fotografía o un código de barras y esa información se enlaza a la plataforma.

De esta manera, se pueden generar ahorros de entre 15% y 20% en consumo de combustible, que es el segundo gasto operativo más importante de una empresa.

Stop and Track destacó que no sólo las empresas de transporte y logística utilizan esta tecnología de rastreo vehicular sino también los autos particulares. De hecho, 20% de los clientes de la compañía son autos particulares.

También en el sector financiero las arrendadoras de vehículos tienen monitoreadas las unidades por si se las roban.