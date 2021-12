Se estanca índice de personal ocupado en actividades claves

El personal ocupado en sectores de la construcción, industrias manufactureras, comercio y servicios privados no financieros acumula tres meses consecutivos sin cambios relevantes hasta octubre pasado, revelan datos publicados por el Inegi.

El Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos presentó un nivel de 106.4 puntos en octubre de 2021 con base cifras ajustadas por estacionalidad, manteniéndose prácticamente sin cambio respecto al mes previo (con una variación de 0.05%), nivel por debajo del máximo de 106.5 unidades reportado en julio pasado.

"Al no presentar cambio en su nivel durante octubre 2021, el Indicador Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (manufactura, construcción, comercio y servicios) extendió su tendencia lateral de los últimos cuatro meses", comentó Julio Santaella, presidente del Inegi, en su cuenta de twitter.

Por su parte, el Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos, en términos reales, alcanzó un nivel de 114.6 puntos en el mes de referencia, lo que colocó el índice en el mismo nivel que el de septiembre pasado y mostró un descenso de 0.5% en comparación con el de octubre de 2020, con cifras desestacionalizadas.

En cuanto al Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos, éste reportó un decremento de 0.4% en octubre de 2021 frente al mes que le precede, al ubicarse en 107.2 puntos con cifras ajustadas por estacionalidad. A tasa anual las remuneraciones medias reales se colocaron 1.9% por debajo del nivel alcanzado en el mismo mes del año anterior.

De esta forma, "los Índices Globales de los Sectores Económicos (manufactura, construcción, comercio y servicios) durante octubre 2021, el de Personal Ocupado y el de Remuneraciones no tuvieron cambio mensual, y el de Remuneraciones Medias Reales bajó 0.4%", destacó Santaella en su cuenta de twitter.