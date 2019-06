Se han afiliado al IMSS mil 329 parejas del mismo sexo desde 2014

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es importante fomentar una cultura de respeto e igualdad en el trato entre derechohabientes y trabajadores, sin importar sus preferencias religiosas o sexuales, por ello a partir de 2014 a la fecha ha afiliado a mil 329 parejas del mismo sexo.

Úrsula Carolina Sánchez Solano, encargada de la División de Transversalización de Igualdad del Instituto, informó que a través de talleres, cursos presenciales y en línea, así como campañas institucionales han promovido la cultura de inclusión e igualdad.

Al conmemorarse el Día Internacional del Orgullo LGBT+, la funcionaria indicó que a través del taller "Herramientas para la Igualdad", dirigido a personal del instituto, se sensibiliza en temas de género y diversidad sexual además de brindar elementos para fomentar un trato no discriminatorio entre compañeros y para la derechohabiencia.

"Para el personal de nuevo ingreso, el IMSS implementó los cursos de buen trato 'SER IMSS' y 'Actívate por los Derechos Humanos', a través de los cuales se hace especial énfasis en la no discriminación por preferencia sexual, condición de edad o salud así como por respetar la diversidad impulsando un trato cordial y amable", dijo.

También se han puesto en marcha acciones como la inclusión en el Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, un apartado sobre los valores relacionados con el buen trato, vocación y de servicio así como derechos humanos e igualdad, en el que se especifica la no discriminación por razones de orientación sexual.

Señaló que mediante la Coordinación de Igualdad y Género se han desarrollado acciones para incidir en los diferentes procedimientos o áreas de oportunidad para atender a personas de la diversidad sexual y otros grupos en un afán de no excluir ni discriminar.

"El IMSS se ha pronunciado por la cero tolerancia, al hostigamiento y acoso sexual, por ello, esta coordinación ha implementado diferentes mecanismos de denuncia, así como otros de protección a quienes han sido discriminados o violentados", puntualizó.