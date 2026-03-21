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Se importan más granos: GCMA

Productores acusan falta de políticas internas

Por El Universal

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Se importan más granos: GCMA

Ciudad de México.- Tanto por la falta de políticas internas como por las condiciones climáticas y el entorno geopolítico, México importa más granos y oleaginosas, afirmó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Indicó que el país salió del top 10 de los principales productores globales agropecuarios, y ahora está en el onceavo sitio, por debajo de Australia. A pesar de que hace 2 años estuvo en el noveno lugar.

"El campo debe ser prioridad genuina no como discurso o ideología, sino como estrategia económica, social y de seguridad nacional", manifestó por su parte el director general de GCMA, Juan Carlos Anaya.

Durante la presentación de "Perspectivas Agroalimentarias 2026" que coincide con el 30 aniversario del grupo consultor, afirmó que "en la salud del sector agropecuario tenemos dos sectores que están en buena salud: los sectores hortofrutícola y pecuario, y hay dos que están en enfermedad: granos y oleaginosas y el agroindustrial".

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Refirió que por una parte, se observa alta rentabilidad en el sector hortofrutícola, por ejemplo, por cada hectárea sembrada de jitomate se producen 60 a 70 toneladas, pero en maíz hace 20 años se produjeron 1.8 toneladas por hectárea y a la fecha solamente subió a 3 toneladas.

Explicó que prácticamente estamos regalando el agua a Estados Unidos "porque nos apretó Trump" y por ello hay zonas en el Norte del país que se quedaron sin agua y ya no sembraron maíz.

El socio consultor de GCMA, Fernando Cruz, dijo que el sector primario creció 4.2%, es decir siete veces más que la economía en su conjunto, sin embargo, ese crecimiento no fue igual para todos los sectores, porque granos y oleaginosas y el sector agroindustrial –caña de azúcar y agave-- caerán en sus volúmenes de producción.

Comentó que si solamente observamos las exportaciones de productos agropecuarios observaremos que las importaciones que hemos hecho en el último año generaron un déficit de casi 4 mil millones de dólares, aunque este año podría mejorarse por una menor importación de granos que se espera.

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