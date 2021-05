"Se necesita más de 4mmdd para rescate de equipo abandonado de Pemex"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se necesitan más de 4 mil 500 millones de dólares para rescatar plantas y equipos abandonados de Pemex por la corrupción y el saqueo que dejaron las pasadas administraciones.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que todavía no terminan de limpiar Pemex de corrupción, porque fue mucho el daño que le provocaron.

Puso como ejemplo que se tomó la decisión de invertir 2 mil 500 en una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, donde no se instalaron los enormes tanques para la refinación de gasolina.

"Ya resolvimos lo de Odebrecht que fue, vamos a decir, ventajoso o injusto para la hacienda pública porque habían firmado que Pemex le vendiera gas con subsidio de 65% de su costo en el mercado.

"Ya resolvimos lo de la planta de fertilizante con el acuerdo de devolución de 216 millones de dólares, que es también otro contrato manchado por la corrupción, ya resolvimos darle continuidad, lo de una planta coquizadora en Tula, donde también había participado Odebrecht".

Acusó que los "corruptos" que manejaron Pemex en el periodo neoliberal llegaron a vender plantas para producir nitrógeno dentro de las mismas refinerías.

Recordó que en el sexenio del presidente Felipe Calderón "se hizo un escándalo cuando había un ´tesoro´ en el fondo del mar, porque había mucho gas y petróleo en las aguas profundas".

"Desde entonces querían llevar a cabo la reforma energética, cuando Calderón, y empezaron a hacer plataformas pagando muchísimo dinero de renta de las plataformas. Quedaron plataformas frente a Coatzacoalcos sin que se concluyera todo el proceso de extracción de gas, también inversiones, 2 mil millones de dólares, necesitamos 2 mil millones más para que esas obras inconclusas las podamos utilizar y que no se pierda ese dinero", dijo.