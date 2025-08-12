Se normalizan operaciones en terminal aérea del AICM
Esto tras el cierre temporal de pistas la madrugada de este martes
Luego de más de nueve horas de haber suspendido las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), éstas ya fueron reestablecidas en su totalidad, informó la terminal aérea.
El AICM indicó en su cuenta de X que la pista 05 derecha – 23 izquierda, que permanecía cerrada desde las 2:13 de la madrugada de este martes, ya fue reabierta, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas.
Sin embargo, el aeropuerto capitalino recomendó a los viajeros a que se mantengan en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.
De igual manera sugirió estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, para que tomen las previsiones necesarias en caso de viajar.
