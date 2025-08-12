Venta de camiones pesados retrocede

Ciudad de México.- En julio, se comercializaron 3 mil 377 camiones pesados en el mercado mexicano, un 33% menos respecto a julio del año pasado, el equivalente a mil 682 unidades menos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

De enero a julio, se vendieron 23 mil 926 camiones pesados, un 24.6% menos que en el mismo periodo del año anterior.

AMDA destacó que el nivel promedio de ventas mensuales está por debajo de las 4 mil unidades que se registraron el año pasado, por lo que se confirma una tendencia a la baja del mercado de camiones pesados.

En julio, la venta de camiones de carga disminuyó 37%; los tractocamiones un 53%, los autobuses foráneos 63%, aunque los autobuses urbanos incrementaron 13% sus ventas.

En cuanto a producción, se fabricaron 21 mil 517 camiones pesados, un 55% menos que en julio de 2024, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

La fabricación de camiones de carga retrocedió 63%; la de tractocamiones un 46%; y la producción de autobuses un 80%.

En cuanto a exportación, se han enviado 16 mil 266 vehículos pesados al extranjero, un 51% menos que en julio del año pasado, siendo el segmento de carga el más afectado con una caída de 66%. En el acumulado a julio, las exportaciones de camiones han disminuido un 20%.