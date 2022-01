Se perdieron 300 mil empleos en diciembre; todos por outsourcing: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, por prácticas de outsourcing, se perdieron 300 mil empleos en el mes de diciembre, siendo el Tec de Monterrey la empresa que más despidió, con el objetivo de no pagar prestaciones a sus trabajadores.

"Hoy me estaba enterando en la mañana de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, claro es un despido formal, no real, solo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero, pero haciendo el análisis de las empresas que llevan a cabo esta práctica, analizando una por una, encuentra uno que la mayor parte tiene que ver con servicios y con lo educativo.

"O sea, los maestros que están por contrato, los despiden y los vuelven contratar y aun cuando se modificó la ley y se está combatiendo el outsocuring que crearon los neoliberales, todavía en diciembre tuvimos problema que se nos cayeron más de 300 mil en empleos. ¿Es preocupante en cuánto, en diciembre, se cayó el empleo? No, es una práctica para no pagar prestaciones, porque en enero ya vuelve a subir".

Y explicó: "se nos caen más de 300 mil y quedamos en 20 millones 620 mil (empleos). Nuestro consuelo es que quedó arriba de cómo estaba antes de la pandemia. ¿Qué sucedido aquí? Que se cancelaron contratos para no pagar prestaciones".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que el Tecnológico de Monterrey fue el ente que más despidió. Información que hizo pública, dijo, para que el Patronato de la institución educativo atienda este problema.

"Voy a decir algo, el primer lugar, en este diciembre, en este mecanismo de despido lo tuvo el Tecnológico de Monterrey, ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice y estoy seguro que los del patronato del Tecnológico de Monterrey van a atender este asunto para que sus maestros, para que sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados", dijo.