Se revisará la unión de Volaris y Viva

Ciudad de México.- La reciente alianza comercial firmada entre las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus será revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que lo presentarán en su momento, y la comisión hará su revisión, pero creo que tiene que estar en el marco de la ley", dijo en conferencia.

Explicó que representantes de ambas empresas acudieron a Palacio Nacional para informarle de dicha estrategia, cuyo objetivo es aumentar la capacidad de servicio y la flota de aviones.

Analistas consultados advirtieron que la fusión puede afectar la competencia en el mercado de aerolíneas de bajo costo y elevar las tarifas al consumidor.

Registros de la Agencia Federal de Aviación Civil señalan que Volaris y Viva concentran más de 70% del tráfico doméstico.

"Desde el punto de vista de la regulación de competencia económica o antimonopolios, que precisamente busca que haya competencia en mercados abiertos como el de la aviación, para lograr mejor calidad en el servicio y tarifas más competitivas para beneficio del usuario, esto califica como una concentración que requerirá de la autorización de la nueva Comisión Nacional Antimonopolios", dijo Juan Carlos Machorro, abogado líder del despacho Santamarina y Steta.