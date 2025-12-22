Dólar inicia la semana estable y por debajo de los 19.70 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio del dólar de este 22 de diciembre arranca con un costo en ventanillas bancarias de 19,6118 pesos mexicanos, lo que representa una apreciación del 0.02% comparado con el cierre de la jornada del viernes, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció el precio del billete verde se estableció en 19,693200 pesos, niveles considerados para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) en la inversión.

La plataforma Bloomberg y analistas de Banco Base, prevén que durante la sesión del jueves el tipo de cambio cotice entre 19,54 y 19,72 pesos por dólar.

Precio del dólar, euro y petróleo este 22 de diciembre

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precio de venta del dólar:

Citibanamex $20,14

Banorte $19,95

BBVA $19,92

Banco Azteca $19,79

Scotiabank $20,80

CIBanco $19,84

Inbursa $20,30.

En promedio, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) el dólar se vende en 19,61 pesos.

Precio de venta del euro:

Banco azteca $21,09

Citibanamex $20,8924

Banorte $21,20

BBVA $21,43.

El precio del euro es de 20,8896 pesos por unidad, de acuerdo con el Banco de México.

-----Precio del petróleo mexicano

El petróleo de exportación se vende en 67.21 dólares por barril, lo que equivale a un incremento de 4,06% comparado con la jornada del 19 de diciembre.

Por lo que la gasolina se vende por litro a nivel nacional en $21.65 por litro, mientras que la premium está en $23.77 pesos por litro, según Bloomberg.