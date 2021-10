Se va a "chatarrizar" al país con autos chocolate: Ildefonso Guajardo

El diputado del PRI, Ildefonso Guajardo advirtió que con la legalización de los autos llamados "chocolate", lo único que se va a hacer es "chatarrizar" al país.

Por ello, hizo un llamado a evitar la introducción de estos vehículos en la frontera norte porque dañarán a la industria legalmente establecida generadora de empleos formales.

Durante su participación en la reunión de análisis y discusión de la minuta por la que se modifican diversas leyes impositivas, acusó la introducción de un artículo transitorio para alinear el decreto para la legalización de autos irregulares con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

El exsecretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esgrimió que por el contrario de lo que se afirma que no afectará esta medida, recordó que en la administración pasada se logró reducir de 600 mil a 150 mil autos ilegales y una producción automotriz importante en el país.

"No nos engañemos, de legalizar lo ilegal estamos coartando la creación de empleos a una industria con alta tecnología; estamos chatarrizando al país", alertó.

Además, consideró que no se debería cambiar el régimen fiscal para las maquiladoras, ni coartar a las aerolíneas con la propuesta del Ejecutivo en materia del IVA.

"Debemos preguntarnos si queremos seguir la tendencia de un país maquilador de empleos no calificados o de una industria maquiladora intensiva en capital", estableció.

Sobre la propuesta de obligar a los jóvenes a darse de alta ante el fisco, el diputado regiomontano dijo que no es viable.

"No nos confundamos, no es un registro nacional de población, es una iniciativa incorrecta", afirmó.