Sector aeronáutico también quiere reanudar actividades

Los fabricantes de componentes para la industria aeronáutica también quieren ser considerados como actividad esencial por parte del Consejo de Salubridad General para reanudar actividades lo más pronto posible.

Luis Lizcano, director general de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), dijo que en Canadá y Estados Unidos este sector está considerado como actividad esencial por lo que no detuvieron del todo sus actividades durante el periodo de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus.

En México, la industria aeronáutica pidió junto con sus organizaciones hermanas en Canadá y Estados Unidos que se homologue o armonice la producción en Norteamérica.

"La cadena de suministro es global y hay muchos componentes que se hacen en México, que solo se hacen aquí.

"Y no hay muchas fábricas de aviones en el mundo y si falta una pieza impactas a todo. Un avión no puede volar sin una pieza o si falta una refacción el avión tampoco puede volar", indicó.

En el país se fabrican componentes como las puertas del Boeing 787 Dreamliner que van en línea con la demanda de este avión en varias partes del mundo.

"Hay un desfase en los tiempos de la pandemia y esto hace que la presión venga sobre los proveedores nacionales.

"Ha costado muchísimo trabajo, en los últimos 15 años, integrarlos a la cadena de suministro y ahorita estamos en riesgo de perder esos clientes", advirtió.

El director de la Femia comentó que seguramente el volumen de producción con el que reanudarán actividades será menor al que tenían previo a la pandemia, pues Boeing y Airbus han recortado sus previsiones de producción de aviones.

Este miércoles, Boeing informó que reducirá la producción del 787 Dreamliner de 14 aviones al mes a 10 por mes; además recortará 10% de su plantilla laboral ante la caída en la demanda de aviones en todo el mundo.

En el país existen 370 plantas de componentes aeronáuticos, las cuales emplean a 65 mil personas de manera directa.

La industria aeronáutica mexicana fabrica piezas para motor, fuselaje, estabilizadores, aeroestructuras, trenes de aterrizaje, interiores y cableado, entre otras.

El año pasado, la industria aeronáutica exportó componentes por un valor de 9 mil 600 millones de dólares, un 13% más respecto al año anterior.

Para este año, aún no hay previsiones del volumen de fabricación de piezas y componentes aeronáuticos debido a la pandemia.

El director de la Femia destacó que durante estas semanas de suspensión de actividades, los fabricantes mantuvieron la plantilla laboral, pues se trata de personal técnico muy especializado que se tardan en capacitar y no sustituyen fácilmente.