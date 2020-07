Seis lecciones que el Covid-19 dejó a las empresas

La nueva normalidad trae consigo la reanudación de actividades económicas y productivas en el país, pero las empresas no deben bajar la guardia en proteger a su personal y continuar con las medidas sanitarias y de seguridad.

"El Covid-19 nos ha instalado en un nuevo estado de normalidad vinculado a la importancia de la vigilancia sanitaria y epidemiológica. Redescubrimos que somos seres humanos biológicamente susceptibles de ser atacados por agentes virales o bacterianos, enfrentándonos con la fragilidad de nuestra existencia", comentó Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

La pandemia transformó todo nuestro estilo de vida: higiene, vida social, consumo y hasta la forma de trabajar. "El fin de esta crisis aún no tiene fecha, pero hay quienes sostienen que la vida no volverá a ser la misma. En todo caso, lo cierto es que ya hay una serie de aprendizajes que nuestras empresas bien harán en recuperar y asimilar", expresó.

Una encuesta del Foro Económico Mundial elaborada el año pasado mostró que menos de 10% de los líderes empresariales de países del G20 y la OCDE consideraban el brote de una enfermedad infecciosa como un riesgo global inminente. Ahora, la asociación destacó los aprendizajes clave durante la pandemia que notaron las empresas, desde la parte ejecutiva hasta la colaborativa:

- Indispensable promover la colaboración en todos los equipos. Se requiere de agilismo, colaboración y una buena comunicación en todos los grupos de trabajo para hacer que la empresa funcione de manera eficaz, rápida y productiva ante las demandas del entorno.

- La salud como prioridad de la empresa. En la nueva normalidad deberán estipularse políticas y procedimientos claros para reducir la ansiedad y fortalecer la confianza en los colaboradores, pues esto será clave para su desempeño; incluye los ámbitos de salud financiera, pero también la física, emocional y mental.

- Adopción del teletrabajo. El desarrollo tecnológico demostró que con las herramientas necesarias es posible trabajar correctamente de manera remota, lo que sugiere considerar nuevas configuraciones del trabajo, horarios y condiciones del desarrollo laboral.

- Impulsar nuevos negocios. Es el momento idóneo para generar dinamismo en la economía a través de la innovación y creación de nuevos negocios; la clave es no parar.

- Gestionar la reputación corporativa. La manera en que actúes ante la crisis definirá la reputación de tu marca o empresa: si tomas decisiones inteligentes, la respuesta en los clientes y la percepción de tu imagen será positiva.

- Redefinición de las habilidades. Finalmente, la pandemia incentivó la reestructuración de los modelos empresariales y se detectó que es momento de actualizar los marcos de habilidades y competencias, de manera que los empleados cuenten con las capacidades necesarias para la organización. "Esta crisis aún no está superada, por lo que cada día nos ofrece una oportunidad de recoger un nuevo aprendizaje, ya sea positivo o negativo. Es tarea de todos recuperar esas experiencias para estar en condiciones de hacerle frente a un futuro que insiste en adelantarse", dijo Reynoso.