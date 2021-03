Sener consigue prórroga para publicar en el DOF la suspensión definitiva a la Reforma Eléctrica

La Secretaría de Energía (Sener) consiguió una prórroga de tres días para hacer pública, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una de las suspensiones definitivas que el Juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió a empresas privadas sobre la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

La dependencia a cargo de Rocío Nahle solicitó al Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones una extendió del plazo para llevar a cabo la orden, misma que le fue concedida.

"En relación con la solicitud de prórroga que formula la Secretaría de Energía, para que realice una publicación en el Diario Oficial de la Federación en su carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la suspensión, se le concede una prórroga de tres días, contada a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de esta determinación, para que acredite haber llevado a cabo la referida publicación", señaló la resolución.

De no publicarse en el tiempo concedido, que inició desde este miércoles, los funcionarios responsables podrían recibir una sanción que queda convenida en la Ley de Amparo.

Hasta ahora van más de 70 suspensiones concedidas por los dos Jueces federales especializados que comenzaron a emitirlas desde el 19 de marzo.

Ayer, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones declaró sin materia las quejas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Sener interpusieron en contra de las suspensiones provisionales que detuvieron la entrada en vigor de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

El Juez Gómez Fierro detuvo los efectos de las modificaciones un día después de la publicación de estas en el Diario Oficial de la Federación.

Las personas miembros del Primer Tribunal Colegiado especializado celebraron la audiencia incidental el 18 de marzo, como estableció el juzgador, y dictaron la suspensión definitiva por lo que quedó sin efecto el auto combatido.

El Presidente López Obrador aseguró el 17 de marzo que, si el poder Judicial determinara que la reforma a la Ley Eléctrica no procede, buscará una modificación constitucional para que esta se ejecute. "¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo", dijo.

Apenas el lunes el mandatario mexicano defendió su iniciativa con base en datos de la CFE. Informó que las grandes empresas como Oxxo, propiedad de Femsa, Walmart y Bimbo reciben subsidios millonarios frente al nulo apoyo gubernamental que reciben los hogares de clase media o tiendas más pequeñas del país.

López Obrador aseguró que no tiene ningún problema con las grandes empresas del país, pero sí les pidió establecer un diálogo para solucionar la problemática. "No hay ningún problema con Oxxo, no hay ningún problema con Bimbo con Walmart, nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto (...) Si lo consideran los beneficiaros de estos subsidios, que nombren una comisión y que se pueda llevar un diálogo abierto", añadió.