Sheinbaum destaca acuerdo con EU por gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este martes, que México alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para la contención del "gusano barrenador".

La jefa del Ejecutivo federal indicó que al gobierno del país vecino se le informó de los controles que está poniendo México para que no se introduzca esta plaga a la Unión Americana.

"Y también con el gusano Barrenador ya se encontró, también ya hay un acuerdo básico que también ayuda mucho", dijo en conferencia de prensa matutina.

"¿En qué acordaron?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Esencialmente cuáles son los controles que está poniendo México, que ya venían de antes, para que no se introduzca esta plaga hacia Estados Unidos, que son mecanismos internacionales que están pactados y que nosotros ya venimos haciendo, pero que no había la suficiente información", respondió.

El pasado lunes, los gobiernos de México y Estados Unidos lograron un acuerdo para el envío de agua a territorio estadounidense y sobre la exportación de ganado mexicano que afecta al gusano barrenador.

La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, sin dar detalles, explicó que los exportadores de ganado de México pueden estar tranquilos: "Hemos llegado a un muy buen cuerdo que beneficia a México y Estados Unidos".