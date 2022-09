Si falleces y tienes casa del Infonavit, ¿quién se queda con ella?

A-AA+

Septiembre es el mes del testamento y por ello el Infonavit te dice quién se queda con la casa si un acreditado del Infonavit fallece.

De acuerdo con el Instituto, aunque todavía no termines de pagar tu crédito, puedes designar en tu testamento a la persona que se quedará con la casa que compraste

Puedes aprovechar que septiembre es el mes del testamento y que se ofrecen descuentos de hasta 50% en la realización de este trámite.

Cuando un familiar fallece no se tiene cabeza para pensar en los pendientes que deja, por ello es importante tener en regla todos los documentos, sobre todo si se tiene contratada una hipoteca.

Si bien, cuando sacas tu Crédito Infonavit eliges a los beneficiarios de tu financiamiento, en caso de que llegaras a faltar el documento jurídico con el que se determina quién se queda con la casa que compraste es el testamento, por lo que es importante que realices este trámite y no heredes problemas a tus familiares.

Así que, el Infonavit te invita a que aproveches los descuentos de hasta 50% que se ofrecen en las distintas notarías del país cada septiembre, con motivo del mes del testamento.

¿Qué es el testamento?

Recuerda que, el testamento es un instrumento legal mediante el cual una persona decide el destino de sus bienes y su patrimonio al momento de su muerte, por lo tanto, la o las personas que establezcas en este documento como herederas de tu vivienda serán las únicas beneficiarias.

Además, en tu testamento podrás designar a los beneficiarios que desees y los podrás actualizar las veces que consideres necesario.

¿Qué pasa con la deuda de mi crédito?

Todos los créditos que el Instituto otorga a las y los trabajadores cuentan con un Seguro por Fallecimiento, el cual libera a sus beneficiarios de la deuda pendiente del financiamiento.

En este sentido, es importante que compartas con tus familiares o beneficiarios tu Número de Seguridad Social, número de crédito y la fecha en la que lo contrataste, para que, en caso de ser necesario, acudan al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) para ejercer la aplicación del seguro.

